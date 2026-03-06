A prisão do banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, chamou atenção para a Penitenciária 2 de Potim, no Vale do Paraíba, que passou a concentrar detentos envolvidos em casos de grande repercussão nacional. Entre os presos que estão na unidade estão nomes conhecidos como o ex-médico Roger Abdelmassih e o empresário Sérgio Nahas, além do próprio Vorcaro, transferido para o local após operação da Polícia Federal.
A penitenciária fica em Potim, cidade próxima a Aparecida, e tem recebido detentos que anteriormente estavam na Penitenciária 2 de Tremembé, conhecida nacionalmente como o “presídio dos famosos”. Mudanças promovidas pelo governo do estado no ano passado começaram a alterar o perfil da unidade, que passou a concentrar presos ligados a crimes de grande repercussão.
Entre os detentos está o ex-médico Roger Abdelmassih, condenado por crimes sexuais contra pacientes. Outro nome conhecido é o empresário Sérgio Nahas, condenado por crimes financeiros e investigado em diferentes casos de grande impacto no mercado imobiliário.
Também está na unidade Fernando Sastre, conhecido como o motorista do Porsche azul que se envolveu em um caso que ganhou repercussão nacional.
O banqueiro Daniel Vorcaro foi transferido para a Penitenciária 2 de Potim na manhã desta quinta-feira (5), após ter sido preso preventivamente no dia anterior. A decisão foi determinada pelo ministro André Mendonça, do STF (Supremo Tribunal Federal), no âmbito de uma investigação conduzida pela Polícia Federal.
De acordo com a decisão judicial, os indícios reunidos pela investigação indicariam crimes que vão além de irregularidades financeiras, incluindo suspeitas de ameaça, corrupção, lavagem de dinheiro e invasão de dispositivos eletrônicos. A operação que resultou na prisão faz parte da terceira fase da Operação Compliance Zero, que também apura um possível esquema bilionário de fraudes financeiras.
A defesa de Vorcaro afirmou que o banqueiro sempre esteve à disposição das autoridades e negou qualquer tentativa de obstrução das investigações. Os advogados declararam ainda confiar que o andamento do processo esclarecerá os fatos.
O cunhado do banqueiro, Fabiano Zettel, também foi preso na mesma operação e transferido para a unidade prisional em Potim.
Inaugurada em 18 de março de 2002, a Penitenciária 2 de Potim é destinada ao regime fechado e tem capacidade para 844 detentos. Segundo a SAP (Secretaria da Administração Penitenciária), atualmente a unidade abriga cerca de 472 presos.
Com a transferência de nomes conhecidos e o novo perfil da unidade, o complexo prisional do Vale do Paraíba volta a ganhar destaque no cenário nacional do sistema penitenciário paulista.