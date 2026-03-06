A prisão do banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, chamou atenção para a Penitenciária 2 de Potim, no Vale do Paraíba, que passou a concentrar detentos envolvidos em casos de grande repercussão nacional. Entre os presos que estão na unidade estão nomes conhecidos como o ex-médico Roger Abdelmassih e o empresário Sérgio Nahas, além do próprio Vorcaro, transferido para o local após operação da Polícia Federal.

A penitenciária fica em Potim, cidade próxima a Aparecida, e tem recebido detentos que anteriormente estavam na Penitenciária 2 de Tremembé, conhecida nacionalmente como o “presídio dos famosos”. Mudanças promovidas pelo governo do estado no ano passado começaram a alterar o perfil da unidade, que passou a concentrar presos ligados a crimes de grande repercussão.