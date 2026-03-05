O ministro do STF (Supremo Tribunal Federal), André Mendonça, determinou na noite desta quinta-feira (5) a transferência do banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, da Penitenciária 2 de Potim, no Vale do Paraíba, para a Penitenciária Federal de Brasília, considerada de segurança máxima.

A decisão atende a um pedido da Polícia Federal, que alegou a necessidade de garantir a integridade física do investigado e evitar riscos à segurança pública.