A instalação de um novo centro de distribuição do Mercado Livre deve gerar cerca de 4.500 empregos diretos e impulsionar a economia em Jacareí, segundo anúncio feito pela prefeitura. O empreendimento é apontado como um dos maiores investimentos logísticos recentes no município.

De acordo com a administração municipal, além das vagas diretas, a expectativa é que milhares de outras oportunidades indiretas sejam criadas nas áreas de transporte, comércio, alimentação, manutenção e prestação de serviços.