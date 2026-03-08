A instalação de um novo centro de distribuição do Mercado Livre deve gerar cerca de 4.500 empregos diretos e impulsionar a economia em Jacareí, segundo anúncio feito pela prefeitura. O empreendimento é apontado como um dos maiores investimentos logísticos recentes no município.
De acordo com a administração municipal, além das vagas diretas, a expectativa é que milhares de outras oportunidades indiretas sejam criadas nas áreas de transporte, comércio, alimentação, manutenção e prestação de serviços.
A estrutura do centro logístico terá aproximadamente 140 mil metros quadrados de área construída, dimensão equivalente a cerca de 20 campos de futebol. O espaço será utilizado para armazenamento, separação e envio de mercadorias comercializadas na plataforma de comércio eletrônico.
Segundo o prefeito Celso Florêncio (PL), a chegada do empreendimento reforça a estratégia da cidade de atrair grandes empresas e ampliar as oportunidades de trabalho para a população. Em publicação nas redes sociais, o chefe do Executivo afirmou que o investimento representa um passo importante para o crescimento econômico do município.
A localização de Jacareí, próxima a importantes rodovias que ligam o Vale do Paraíba à capital paulista e ao litoral, é apontada como um dos fatores que favorecem a instalação de grandes centros logísticos na região.
Com a nova unidade, a expectativa é que o município registre aumento na circulação de mercadorias, fortalecimento do setor logístico e maior movimentação econômica no comércio e nos serviços locais.