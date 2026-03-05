Mensagens encontradas no telefone celular do banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, indicam que ele teria mencionado um encontro com o ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes em abril de 2025, durante um feriado em Campos do Jordão, na Serra da Mantiqueira.

Vorcaro, preso pela Polícia Federal nesta última quarta-feira (4), foi transferido para a Penitenciária 2 de Potim, no Vale do Paraíba.