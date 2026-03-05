Mensagens encontradas no telefone celular do banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, indicam que ele teria mencionado um encontro com o ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes em abril de 2025, durante um feriado em Campos do Jordão, na Serra da Mantiqueira.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Vorcaro, preso pela Polícia Federal nesta última quarta-feira (4), foi transferido para a Penitenciária 2 de Potim, no Vale do Paraíba.
As conversas telefonicas fazem parte do material analisado pela Polícia Federal nas investigações que envolvem o banqueiro.
Segundo o conteúdo das mensagens, divulgado nesta quinta-feira (5), por veículos como OGlobo, Valor Econômico e Poder360, entre outros, Vorcaro teria informado à então noiva, a modelo Martha Graeff, que estava “indo encontrar Alexandre Moraes aqui perto de casa”.
Em seguida, Martha questiona se o ministro estaria “em Campos” ou se o empresário teria viajado para encontrá-lo. Vorcaro responde que Moraes estaria “passando o feriado” na cidade.
Embora as conversas não mencionem explicitamente o nome completo do município, investigadores interpretam a referência a “Campos” como uma possível menção a Campos do Jordão, tradicional destino turístico.
De acordo com o portal Metrópoles, a empresa Lex Instituto de Estudos Jurídicos, dirigida por Viviane Barci de Moraes, esposa do ministro Alexandre de Moraes, adquiriu ao menos dois imóveis (duas coberturas) avaliados em R$ 16 milhões em Campos do Jordão, em 2025.
O escritório da esposa de Moraes mantinha um contrato com o Banco Master, de Vorcaro, que previa o pagamento de R$ 129 milhões em três anos.
Leia mais: Dono do banco Master, Vorcaro é transferido para presídio no Vale
Leia mais: Master: Vorcaro está preso no novo 'presídio dos famosos' no Vale
Conversas ampliam investigação da PF
As mensagens foram encontradas após a quebra de sigilo do celular de Vorcaro, autorizada durante as investigações da Polícia Federal sobre suspeitas de irregularidades envolvendo o Banco Master.
O material analisado inclui diálogos com a namorada, nos quais ele menciona encontros e reuniões com autoridades dos três Poderes.
Em um dos trechos, Vorcaro afirma estar reunido com o então senador Ciro Nogueira e com o presidente da Câmara Hugo Motta para conversar com “Alexandre”, referência que investigadores associam ao ministro do STF.
Outro diálogo menciona um encontro com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, além do presidente do Banco Central e ministros do governo.
Vorcaro foi preso preventivamente nesta semana por decisão do ministro do STF André Mendonça.