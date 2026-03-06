06 de março de 2026
Um jovem de 19 anos foi preso suspeito de matar e maltratar mais de 100 animais durante transmissões ao vivo pela internet. As investigações apontam que os atos eram exibidos em plataformas digitais e acompanhados por usuários online.

A prisão ocorreu em Fortaleza, no Ceará. A apuração foi conduzida pelo Núcleo de Observação e Análise Digital da Polícia Civil de São Paulo, que identificou as transmissões e iniciou o rastreamento do responsável.

Durante a operação, policiais apreenderam celulares e um notebook que teriam sido utilizados para realizar as transmissões. O material será analisado para auxiliar nas investigações.

Além dos maus-tratos aos animais, o suspeito também é investigado por incentivar comportamentos perigosos entre adolescentes em ambientes virtuais.

A Polícia Civil continua apurando o caso para identificar possíveis participantes ou pessoas que tenham colaborado com as transmissões.