Um jovem de 19 anos foi preso suspeito de matar e maltratar mais de 100 animais durante transmissões ao vivo pela internet. As investigações apontam que os atos eram exibidos em plataformas digitais e acompanhados por usuários online.

A prisão ocorreu em Fortaleza, no Ceará. A apuração foi conduzida pelo Núcleo de Observação e Análise Digital da Polícia Civil de São Paulo, que identificou as transmissões e iniciou o rastreamento do responsável.