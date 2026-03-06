Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que uma mulher flagra a suposta traição do marido e decide confrontar a mulher apontada como amante. A situação rapidamente evolui para uma briga em plena via pública, atraindo a atenção de pessoas que passavam pelo local.
O episódio teria ocorrido em Estância, no estado de Sergipe. Nas imagens, as duas mulheres aparecem discutindo e, em seguida, entram em luta corporal no meio da rua.
Durante a confusão, o marido surge no local. No entanto, em vez de tentar separar a briga ou acalmar a situação, ele acaba agredindo a própria esposa, o que provocou indignação entre internautas após a divulgação do vídeo.
A gravação passou a circular amplamente nas redes sociais e gerou debates sobre o comportamento do homem e a violência registrada nas imagens. Não há informações oficiais sobre registro de ocorrência ou investigação do caso até o momento.