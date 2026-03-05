06 de março de 2026
HOMICÍDIO

Aos 14 anos, menina mata idosa e transmite pela web

Por Da Redação | Osório (RS)
| Tempo de leitura: 1 min
Uma adolescente de 14 anos foi apreendida após matar uma idosa de 81 anos a facadas e transmitir relatos do ataque pela internet. O crime também deixou um homem de 48 anos ferido ao tentar socorrer a vítima. O caso gerou grande repercussão e está sendo investigado pela Polícia Civil.

O ataque ocorreu em Atlântida Sul, distrito de Osório, no Litoral Norte do Rio Grande do Sul. Segundo as autoridades, a vítima foi surpreendida na Avenida Saquarema e atacada de forma repentina.

Durante a agressão, um homem de 48 anos tentou intervir para defender a idosa, mas acabou esfaqueado pela adolescente. Ele foi socorrido e encaminhado para atendimento médico.

A investigação aponta ainda que a jovem teria gravado e divulgado relatos do crime em suas redes sociais, o que aumentou a repercussão do caso.

A adolescente foi apreendida após o ocorrido. De acordo com o delegado João Henrique Marques, responsável pela investigação, a jovem faz uso de medicamentos controlados e está em acompanhamento psiquiátrico.

A Polícia Civil analisa os vídeos divulgados na internet e trabalha para esclarecer a motivação do ataque.

