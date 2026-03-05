Uma adolescente de 14 anos foi apreendida após matar uma idosa de 81 anos a facadas e transmitir relatos do ataque pela internet. O crime também deixou um homem de 48 anos ferido ao tentar socorrer a vítima. O caso gerou grande repercussão e está sendo investigado pela Polícia Civil.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O ataque ocorreu em Atlântida Sul, distrito de Osório, no Litoral Norte do Rio Grande do Sul. Segundo as autoridades, a vítima foi surpreendida na Avenida Saquarema e atacada de forma repentina.