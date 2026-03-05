Um policial militar aposentado, de 89 anos, foi preso suspeito de matar a própria cuidadora após um ataque com faca. A vítima foi encontrada já sem vida dentro da residência onde trabalhava. Segundo informações preliminares, o idoso teria afirmado que o crime ocorreu após um desentendimento entre os dois.

O caso aconteceu na zona sul de São Paulo. Policiais militares foram acionados por volta das 14h55 para atender a um pedido de socorro em um imóvel localizado na Rua Doutor Arthur Moreira de Almeida, na região do Jardim Ângela.