HOMICÍDIO

Por Da Redação | São Paulo
| Tempo de leitura: 1 min
Pixabay
Aos 89 anos, PM aposentado esfaqueia e mata cuidadora de 61

Um policial militar aposentado, de 89 anos, foi preso suspeito de matar a própria cuidadora após um ataque com faca. A vítima foi encontrada já sem vida dentro da residência onde trabalhava. Segundo informações preliminares, o idoso teria afirmado que o crime ocorreu após um desentendimento entre os dois.

O caso aconteceu na zona sul de São Paulo. Policiais militares foram acionados por volta das 14h55 para atender a um pedido de socorro em um imóvel localizado na Rua Doutor Arthur Moreira de Almeida, na região do Jardim Ângela.

Ao chegarem ao endereço, os agentes encontraram a mulher caída no chão com ferimentos provocados por faca. O óbito foi constatado ainda no local.

A identidade da vítima e do policial aposentado não foi divulgada pelas autoridades. O suspeito foi detido e levado para a delegacia.

A ocorrência foi registrada como feminicídio no 47º Distrito Policial, no Capão Redondo. A Polícia Civil dará continuidade às investigações para esclarecer as circunstâncias do crime.

