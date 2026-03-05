O corpo de uma jovem de 19 anos foi encontrado no quintal da própria residência após quatro dias de desaparecimento. A descoberta causou comoção entre familiares e vizinhos, que afirmam viver momentos de medo e tensão depois do crime. A Polícia Civil investiga o caso.
O episódio ocorreu em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. A vítima, identificada como Sthefany, havia sido vista pela última vez dias antes de ser encontrada sem vida na área externa da casa onde morava.
Familiares relatam que, após o crime, começaram a receber ameaças atribuídas ao padrasto da jovem. Segundo um parente, o homem teria dito que iria até a casa de um primo da vítima para matá-lo, o que aumentou o clima de insegurança entre os parentes.
A mãe da jovem, no entanto, nega qualquer participação do marido no caso. Ela afirma que existem áudios com ameaças direcionadas ao companheiro e diz acreditar que ele também esteja sendo alvo de acusações injustas. Abalada com a morte da filha, a mulher declarou que espera que o responsável pelo crime seja identificado e punido.
O caso ainda está cercado de versões divergentes e dúvidas sobre o que aconteceu nos dias em que a jovem esteve desaparecida. A Polícia Civil trabalha para esclarecer as circunstâncias da morte e identificar possíveis envolvidos.