Campanha

O CBH-PS (Comitê das Bacias Hidrográficas do rio Paraíba do Sul) lançou a campanha “A água dá sinais. Cuidar é urgente!”.

Conscientização

Segundo o CBH-PS, trata-se de "uma iniciativa de conscientização sobre a situação crítica do abastecimento hídrico no Sudeste do Brasil, que alcança diferentes sistemas responsáveis por atender milhões de pessoas na região, inclusive em áreas dos estados de São Paulo e Rio de Janeiro. A ação tem como objetivo mobilizar a população, empresas públicas e privadas e gestores públicos para a urgência da preservação dos recursos hídricos".