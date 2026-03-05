Campanha
O CBH-PS (Comitê das Bacias Hidrográficas do rio Paraíba do Sul) lançou a campanha “A água dá sinais. Cuidar é urgente!”.
Conscientização
Segundo o CBH-PS, trata-se de "uma iniciativa de conscientização sobre a situação crítica do abastecimento hídrico no Sudeste do Brasil, que alcança diferentes sistemas responsáveis por atender milhões de pessoas na região, inclusive em áreas dos estados de São Paulo e Rio de Janeiro. A ação tem como objetivo mobilizar a população, empresas públicas e privadas e gestores públicos para a urgência da preservação dos recursos hídricos".
Reservatórios
"A iniciativa também busca ampliar o entendimento da sociedade sobre o papel estratégico dos reservatórios, suas funções no abastecimento público, no controle de cheias, na geração de energia e na manutenção dos ecossistemas. Grande parte da população ainda desconhece a importância desses sistemas para a segurança hídrica e para o desenvolvimento regional, o que torna essencial reforçar informação, transparência e engajamento coletivo diante dos desafios atuais", afirmou o CBH-PS.
Água
"Dados oficiais, atualizados diariamente na Sala de Situação do Siga-Ceivap [Sistema de Informações Geográficas e Geoambientais da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul] e monitorados pela Agência Nacional de Águas, mostram que vários sistemas de abastecimento operam em níveis preocupantes, com reservatórios em média de 40% da capacidade e volumes historicamente baixos registrados ao longo da última década. Mesmo após eventos de chuvas intensas nas áreas urbanas, a água nem sempre alcança as áreas de captação e as cabeceiras dos reservatórios, o que amplia o risco de escassez em diversos municípios", explicou o comitê.