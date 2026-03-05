Uma adolescente de 16 anos foi encontrada morta após sofrer um longo período de maus-tratos, cárcere privado e tortura dentro da própria casa. A vítima apresentava sinais graves de desnutrição, ferimentos pelo corpo e indícios de que teria permanecido imobilizada por vários dias antes da morte. O caso é investigado pela Polícia Civil.

O crime foi descoberto em Porto Velho, em Rondônia. A jovem, identificada como Marta Isabelle, foi localizada sem vida sobre uma cama, coberta por um lençol e usando fralda descartável.