05 de março de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
LUTO

Futebol amador de luto: morre Marcos Siqueira, 61 anos, em SJC

Por Da Redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Arquivo pessoal
Marcos Rodolfo de Oliveira Siqueira
Marcos Rodolfo de Oliveira Siqueira

Marcos Rodolfo de Oliveira Siqueira, também conhecido com 'Marcos Porco', faleceu nesta última quarta-feira (4), em São José dos Campos, aos 61 anos. Muito conhecido no mundo do futebol amador, ele foi sepultado nesta quinta à tarde, no Cemitério Municipal Padre Rodolfo komorek.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

"Que Tristeza perdemos um grande amigo que trabalhou muito tempo conosco no Banco Itaú ! Meus sentimentos à família ! Deus console o Coração de todos seus familiares", disse Zelio Ribeiro Diniz nas redes sociais.

Ronaldo Tumaê, jornalistal esportivo que acompanha de perto o futebol amador joseense, relembrou a história de Marcos. "Foi jogador muito identificado com o Santana, jogou também no Rosa dos Ventos e  atualmente era técnico do GUARANI F.C. time que disputa a Especial da Associação de Clubes Amador de Futebol ACAF", escreveu nas redes sociais.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários