Marcos Rodolfo de Oliveira Siqueira, também conhecido com 'Marcos Porco', faleceu nesta última quarta-feira (4), em São José dos Campos, aos 61 anos. Muito conhecido no mundo do futebol amador, ele foi sepultado nesta quinta à tarde, no Cemitério Municipal Padre Rodolfo komorek.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

"Que Tristeza perdemos um grande amigo que trabalhou muito tempo conosco no Banco Itaú ! Meus sentimentos à família ! Deus console o Coração de todos seus familiares", disse Zelio Ribeiro Diniz nas redes sociais.