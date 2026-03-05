Terezinha de Jesus Pinna morreu aos 66 anos nesta última quarta-feira (4), em Jacareí. E o sepultamento aconteceu na tarde desta quinta-feira (5), no Cemitério Jardim da Paz, no Parque Santo Antônio.

Sempre alegre e de bem com a vida, Terezinha deixará essas boas lembranças. Nestes dois últimos dias, recebeu muitas homenagens nas redes sociais.