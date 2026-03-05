05 de março de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
LUTO

Adeus, Terezinha; aos 66 anos, partiu e deixou família de luto

Por Da Redação | Jacareí
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Terezinha de Jesus Pinna morreu aos 66 anos
Terezinha de Jesus Pinna morreu aos 66 anos

Terezinha de Jesus Pinna morreu aos 66 anos nesta última quarta-feira (4), em Jacareí. E o sepultamento aconteceu na tarde desta quinta-feira (5), no Cemitério Jardim da Paz, no Parque Santo Antônio.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Sempre alegre e de bem com a vida, Terezinha deixará essas boas lembranças. Nestes dois últimos dias, recebeu muitas homenagens nas redes sociais.

Jhu Aquino agradeceu pelos tempos de convivência. "Que Deus a receba de braços abertos! Minha eterna gratidão por tudo.
E a gente sempre acha que vai ter tempo, que amanhã ainda chega, e não deu tempo. Meus sentimentos a família", escreveu.

Eliana Santos também lamentou. "Meus sentimentos a todos os familiares e amigos que Deus conforte seus corações enlutados que sua alma sra Terezinha descanse em paz nos Braços do Senhor Jesus", disse.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários