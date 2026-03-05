Terezinha de Jesus Pinna morreu aos 66 anos nesta última quarta-feira (4), em Jacareí. E o sepultamento aconteceu na tarde desta quinta-feira (5), no Cemitério Jardim da Paz, no Parque Santo Antônio.
Sempre alegre e de bem com a vida, Terezinha deixará essas boas lembranças. Nestes dois últimos dias, recebeu muitas homenagens nas redes sociais.
Jhu Aquino agradeceu pelos tempos de convivência. "Que Deus a receba de braços abertos! Minha eterna gratidão por tudo.
E a gente sempre acha que vai ter tempo, que amanhã ainda chega, e não deu tempo. Meus sentimentos a família", escreveu.
Eliana Santos também lamentou. "Meus sentimentos a todos os familiares e amigos que Deus conforte seus corações enlutados que sua alma sra Terezinha descanse em paz nos Braços do Senhor Jesus", disse.