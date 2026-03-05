05 de março de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
LUTO

Adeus seu Raimundo, 82 anos; família de luto no Vale

Por Da Redação | Jacareí
Raimundo Francisco da Silva, 82 anos
Raimundo Francisco da Silva, 82 anos, morreu em Jacareí nesta última quarta-feira, dia 4 de março. Ele foi enterrado no início da tarde desta quinta (5), no Cemitério Jardim da Paz, no Parque Santo Antônio.

Muito querido e respeitado na região, seu Raimundo deixará boas lembranças, apesar do momento difícil para a família. Nas redes sociais, muitas mensagens de pesares.

Maria Margarida desejou força aos mais próximos. "Meus sentimentos aos familiares e amigos neste momento tão doloroso que Deus possa confortar a tds neste momento", escreveu.

Maria Aparecida Rodrigues também deixou seus votos. "Meus sentimentos a todos familiares e amigos", disse.

