Raimundo Francisco da Silva, 82 anos, morreu em Jacareí nesta última quarta-feira, dia 4 de março. Ele foi enterrado no início da tarde desta quinta (5), no Cemitério Jardim da Paz, no Parque Santo Antônio.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Muito querido e respeitado na região, seu Raimundo deixará boas lembranças, apesar do momento difícil para a família. Nas redes sociais, muitas mensagens de pesares.