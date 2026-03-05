Pós-graduação

Seguem abertas até o dia 2 de abril as inscrições para a pós-graduação em Educação Ambiental para Formação de Gestores em Recursos Hídricos promovida pela Unitau (Universidade de Taubaté).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Curso

O curso, realizado com fomento do Fehidro (Fundo Estadual de Recursos Hídricos) e deliberado pelo CBH-PS (Comitê das Bacias Hidrográficas do rio Paraíba do Sul), é gratuito e oferece 128 vagas, destinadas principalmente a servidores públicos e profissionais do terceiro setor vinculados à Bacia Paulista do rio Paraíba do Sul.