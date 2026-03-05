05 de março de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
RECURSOS HÍDRICOS

Educação Ambiental: pós gratuita tem inscrição até 2 de abril

Por Sessão Extra | Taubaté
| Tempo de leitura: 1 min
Rogério Marques/CBH-PS
Com fomento do Fundo Estadual de Recursos Hídricos, curso de Educação Ambiental e Gestão de Recursos Hídricos será promovido pela Unitau
Pós-graduação
Seguem abertas até o dia 2 de abril as inscrições para a pós-graduação em Educação Ambiental para Formação de Gestores em Recursos Hídricos promovida pela Unitau (Universidade de Taubaté).

Curso
O curso, realizado com fomento do Fehidro (Fundo Estadual de Recursos Hídricos) e deliberado pelo CBH-PS (Comitê das Bacias Hidrográficas do rio Paraíba do Sul), é gratuito e oferece 128 vagas, destinadas principalmente a servidores públicos e profissionais do terceiro setor vinculados à Bacia Paulista do rio Paraíba do Sul.

Inscrições
As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pela internet. O edital completo pode ser acessado aqui.

