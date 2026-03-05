05 de março de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
DROGAS

Homem é preso por tráfico de drogas após denúncia na região

Por Leandro Vaz | Caraguatatuba
Da redação
Homem foi preso com drogas
Um homem foi preso por tráfico de drogas, no bairro Rio do Ouro, em Caraguatatuba, no Litoral Norte. A ocorrência foi atendida por agentes da Guarda Civil Municipal.

De acordo com a GCM, a equipe Bravo foi acionada pelo Centro de Operações Integradas após uma denúncia anônima feita pelo telefone 153. A informação indicava que três indivíduos estariam mexendo no portão de uma residência, levantando suspeita de tentativa de furto.

Ao chegarem ao local, os guardas encontraram dois homens próximos ao portão da casa. Um terceiro suspeito, ao perceber a aproximação da viatura, correu para dentro do imóvel. Os agentes iniciaram o acompanhamento e localizaram o homem sentado em uma cama.

Durante a abordagem, os guardas encontraram ao lado dele uma sacola contendo grande quantidade de entorpecentes. Segundo a corporação, o suspeito admitiu que realizava a venda de drogas e que distribuía os entorpecentes em diferentes pontos de Caraguatatuba.

No total, foram apreendidos 301 invólucros de cocaína, que somaram 142 gramas, além de 26 porções de crack.

O homem foi conduzido ao Distrito Policial Central de Caraguatatuba, onde permaneceu à disposição da Justiça. A ocorrência foi registrada como tráfico de drogas, com base no artigo 33 da Lei de Drogas.

O flagrante foi formalizado pelo delegado responsável pelo plantão, Albertino D. Gonçalves.

