Um homem foi preso por tráfico de drogas, no bairro Rio do Ouro, em Caraguatatuba, no Litoral Norte. A ocorrência foi atendida por agentes da Guarda Civil Municipal.

De acordo com a GCM, a equipe Bravo foi acionada pelo Centro de Operações Integradas após uma denúncia anônima feita pelo telefone 153. A informação indicava que três indivíduos estariam mexendo no portão de uma residência, levantando suspeita de tentativa de furto.

Ao chegarem ao local, os guardas encontraram dois homens próximos ao portão da casa. Um terceiro suspeito, ao perceber a aproximação da viatura, correu para dentro do imóvel. Os agentes iniciaram o acompanhamento e localizaram o homem sentado em uma cama.