LUTO

Adeus, Braz; aos 66 anos, deixa família de luto no Vale

Por Da Redação | Jacareí
| Tempo de leitura: 1 min
Braz Antonio Pinto de Moraes morreu aos 66 anos em Jacareí nesta última quarta-feira (4). Ele foi enterrado na tarde desta quinta (5), no Cemitério Jardim da Paz, no Parque Santo Antônio.

De forma precoce, Braz deixou amigos e parentes de luto. Nas redes sociais, muitos desejaram forças aos familiares, como o amigo Nei Neves.

"É Brás velho de guerra, vai com Deus e me espera no jardim da luz. Sei que é o nosso caminho e não podemos fugir. Suas histórias serão sempre lembradas. Meu fraterno abraço na minha prima Maria Elze Santos Neves e todos os seus. Meu coração está nos seus", disse.

Denilza Miranda Ipda também lamentou muito. "Meus sentimentos que Deus venha confortar o coração da minha amiga Maria Elze Santos Neves", escreveu.

