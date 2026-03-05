Braz Antonio Pinto de Moraes morreu aos 66 anos em Jacareí nesta última quarta-feira (4). Ele foi enterrado na tarde desta quinta (5), no Cemitério Jardim da Paz, no Parque Santo Antônio.

De forma precoce, Braz deixou amigos e parentes de luto. Nas redes sociais, muitos desejaram forças aos familiares, como o amigo Nei Neves.