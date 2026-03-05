Um homem de 38 anos morreu após ser esfaqueado pela enteada durante uma briga familiar na madrugada desta quinta-feira (5). A jovem, de 19 anos e grávida de nove meses, teria atacado o padrasto ao presenciar agressões contra a própria mãe. A vítima chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos.

O caso ocorreu em Suzano, na Grande São Paulo. De acordo com o boletim de ocorrência, policiais militares foram acionados por volta das 2h para atender a uma ocorrência na Santa Casa da cidade. No hospital, os agentes encontraram a esposa do homem, que relatou ter discutido com o companheiro pouco antes do episódio.