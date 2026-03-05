05 de março de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
HOMICÍDIO

Filha grávida defende mãe e mata padrasto a facadas

Por Da Redação | Suzano
| Tempo de leitura: 1 min
Filha grávida defende mãe e mata padrasto a facadas

Um homem de 38 anos morreu após ser esfaqueado pela enteada durante uma briga familiar na madrugada desta quinta-feira (5). A jovem, de 19 anos e grávida de nove meses, teria atacado o padrasto ao presenciar agressões contra a própria mãe. A vítima chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos.

O caso ocorreu em Suzano, na Grande São Paulo. De acordo com o boletim de ocorrência, policiais militares foram acionados por volta das 2h para atender a uma ocorrência na Santa Casa da cidade. No hospital, os agentes encontraram a esposa do homem, que relatou ter discutido com o companheiro pouco antes do episódio.

Segundo o relato registrado pela polícia, a discussão teria começado após o homem ser questionado sobre uma possível traição. Durante a briga, ele teria agredido a companheira com socos.

Ao presenciar as agressões, a filha da mulher teria interferido na situação. Conforme a investigação inicial, a jovem pegou uma faca e atingiu o padrasto. Após o ataque, ela fugiu do local.

O homem foi levado para atendimento médico, mas morreu antes de chegar ao hospital. A suspeita segue foragida.

Em nota, a SSP (Secretaria da Segurança Pública) informou que a ocorrência foi registrada como homicídio e lesão corporal na Delegacia de Suzano, que investiga o caso.

