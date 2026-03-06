Operação do MP-SP (Ministério Público do Estado de São Paulo) em parceria com a Polícia Federal e a Corregedoria Geral da Polícia Civil prendeu, nesta quinta-feira (5), nove pessoas suspeitas de integrar um esquema de corrupção sistêmica e lavagem de dinheiro que teria se instalado em departamentos estratégicos da Polícia Civil de São Paulo.

A investigação, conduzida pelo Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado), do Ministério Público, apura a participação de policiais, advogados e operadores financeiros. A ação foi batizada de ‘Operação Bazaar’.