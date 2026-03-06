Um ano de angústia, tristeza e saudade, mas também de impunidade.
A família de João Gustavo Antunes Simões, 19 anos, aguarda que a justiça seja feita no caso do acidente que custou a vida do jovem, que morreu após bater de moto em um caminhão de manutenção semafórica da Semob (Secretaria de Mobilidade Urbana) de Taubaté. O veículo fez uma conversão na via e atingiu o motociclista na pista contrária.
Nesta quinta-feira (5), o acidente fatal completou um ano, período cercado de tristeza, saudade e muita angústia por parte da família, que espera que o motorista do caminhão seja punido de acordo com o rigor da lei.
“É uma angústia para a família. Esse é o sentimento nosso, de impunidade e de nada ter sido resolvido nesse caso. Tudo muito vago e ninguém se posiciona ou fala alguma coisa. Estamos aguardando o posicionamento da Justiça”, disse Marco Simões Filho, pai de João Gustavo.
“Esperamos que o responsável seja de fato punido. É o único sentimento que restou. Não esperamos nada de material, mas a justiça é que o importa.”
Nesta quinta-feira (5), a família irá participar de missa em memória de João Gustavo, que será celebrada na Paróquia São Sebastião, no Parque Ipanema, em Taubaté, às 19h30 (veja abaixo).
A colisão
O acidente aconteceu por volta de 13h do dia 5 de março de 2025, no cruzamento entre as ruas Umberto Passarelli e José Franklin de Moura, no bairro Vila Jaboticabeira, em Taubaté. Moradores informaram que o local registrava acidentes regularmente.
João Gustavo vinha de moto na via quando o motorista do caminhão fez uma conversão, aparentemente sem ver o motociclista, provocando a colisão (veja o vídeo).
O jovem foi socorrido pelo Samu para o Hospital Regional de Taubaté, mas morreu em decorrência dos ferimentos. A equipe médica constatou o óbito por trauma raquimedular, uma lesão na medula espinhal, de acordo com o boletim de ocorrência.
A investigação
O caso foi registrado como homicídio culposo na direção de veículo automotor. Na época, a autoridade policial pediu perícia ao IML (Instituto Médico Legal) para o corpo de João Gustavo, além de perícia científica no local do acidente.
Após o acidente fatal, a Secretaria de Mobilidade Urbana de Taubaté anunciou melhorias viárias no local, onde foi instalada uma minirrotatória para disciplinar a conversão.
O condutor do caminhão, que tinha 42 anos na época do acidente, é servidor de carreira da Prefeitura de Taubaté desde 2012, tendo sido admitido em concurso como motorista. Entre 2023 e o início de 2025, ele exerceu funções de chefia na Secretaria de Mobilidade Urbana, como Supervisor Técnico de Frota de Sinalização Semafórica e Supervisor de Divisão de Frota.
Processo penal
Segundo o pai de João Gustavo, o processo criminal do acidente ainda está em andamento na Justiça, sem conclusão.
“Contratamos advogado e está rolando o processo. Na parte criminal não há uma conclusão. A Prefeitura também não procurou a família”, disse Simões Filho.
O TJ-SP (Tribunal de Justiça de São Paulo) informou que o inquérito policial do caso segue em andamento e que não há decretação de prisão contra o motorista envolvido no acidente.
Prefeitura de Taubaté
A Secretaria de Mobilidade de Taubaté informou que a sindicância instaurada para apuração do acidente ainda está em andamento e encontra-se atualmente na fase de considerações finais, sob responsabilidade da Corregedoria do Município.
Até o momento, não houve aplicação de penalidade ao motorista. "Eventuais medidas administrativas dependem da conclusão da sindicância e das recomendações que possam ser apresentadas ao final do processo", disse a pasta.
Após o acidente que matou João Gustavo, segundo a Secretaria de Mobilidade, foram realizadas ações de reforço da sinalização e adequações viárias no local, com o objetivo de "ampliar a segurança e melhorar a orientação aos condutores que trafegam pela via".