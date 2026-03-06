Um ano de angústia, tristeza e saudade, mas também de impunidade.

A família de João Gustavo Antunes Simões, 19 anos, aguarda que a justiça seja feita no caso do acidente que custou a vida do jovem, que morreu após bater de moto em um caminhão de manutenção semafórica da Semob (Secretaria de Mobilidade Urbana) de Taubaté. O veículo fez uma conversão na via e atingiu o motociclista na pista contrária.

