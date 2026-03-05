O ano de 2026 marca uma etapa importante para a política de desenvolvimento social no estado de São Paulo. Pela primeira vez, a Secretaria de Desenvolvimento Social (SEDS) alcança um orçamento de R$ 2 bilhões, crescimento de 60% em relação à Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2025. Esse aumento expressivo reforça uma diretriz estratégica: colocar a proteção social no centro da atuação do Estado, ampliando a capacidade de enfrentamento das desigualdades sociais. O desafio que se impõe agora não é apenas investir mais, mas investir melhor, com foco na eficiência, na coordenação com os municípios e na melhoria concreta dos serviços oferecidos à população.

São Paulo concentra cerca de um quarto da população brasileira e responde por um terço dos empregos do país. Ao mesmo tempo, convive com profundas disparidades socioeconômicas: enquanto os 10% mais ricos têm renda mensal em torno de R$ 10 mil, os 10% mais pobres vivem com cerca de R$ 300. Diante desse cenário, a assistência social assume papel estruturante, não apenas como política de proteção, mas também como instrumento de inclusão, ampliação de oportunidades e fortalecimento da cidadania.

Para 2026, os investimentos da SEDS estão organizados em seis eixos estratégicos: segurança alimentar e nutricional (R$ 620 milhões); política de assistência social (R$ 590 milhões); superação da vulnerabilidade social (R$ 553 milhões); política sobre drogas e transformação de cenas abertas de uso (R$ 98 milhões); ações decorrentes de emendas parlamentares (R$ 104 milhões); e aprimoramento da gestão e da oferta das políticas públicas (R$ 84 milhões).