HOMICÍDIO NA PRAIA

Homem é morto a facadas na Praia da Enseada, em São Sebastião

Por Jesse Nascimento | São Sebastião
Um homem foi encontrado morto com sinais de facadas na madrugada desta quinta-feira (5) na Praia da Enseada, em São Sebastião, no Litoral Norte. O crime é investigado pela Polícia Civil.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima foi localizada nas proximidades da faixa de areia, na Avenida Emílio Granato, no bairro Enseada. Até o momento, o homem não havia sido identificado e o caso foi registrado como homicídio consumado.

Faca quebrada foi encontrada ao lado do corpo

Segundo o registro policial, uma faca com a lâmina quebrada foi encontrada ao lado do corpo e pode ter sido utilizada no crime.

O objeto foi apreendido pela perícia e encaminhado ao Instituto de Criminalística de Caraguatatuba para análise técnica, que deve ajudar a esclarecer as circunstâncias do homicídio.

Perícia e remoção do corpo

A área foi preservada para o trabalho da perícia técnica. A Polícia Civil solicitou exames ao Instituto Médico Legal, responsável pela remoção do corpo e pelos procedimentos de identificação da vítima. Como o homem não portava documentos, ele foi registrado no boletim de ocorrência como “aguardando identificação”.

A ocorrência foi inicialmente atendida pela Polícia Militar, que acionou o delegado de plantão e uma investigadora do 1º DP para acompanhar os procedimentos no local. Até o momento, não há informações sobre suspeitos ou motivação do crime. A Polícia Civil segue investigando o caso.

