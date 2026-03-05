Um homem foi encontrado morto com sinais de facadas na madrugada desta quinta-feira (5) na Praia da Enseada, em São Sebastião, no Litoral Norte. O crime é investigado pela Polícia Civil.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima foi localizada nas proximidades da faixa de areia, na Avenida Emílio Granato, no bairro Enseada. Até o momento, o homem não havia sido identificado e o caso foi registrado como homicídio consumado.
Faca quebrada foi encontrada ao lado do corpo
Segundo o registro policial, uma faca com a lâmina quebrada foi encontrada ao lado do corpo e pode ter sido utilizada no crime.
O objeto foi apreendido pela perícia e encaminhado ao Instituto de Criminalística de Caraguatatuba para análise técnica, que deve ajudar a esclarecer as circunstâncias do homicídio.
Perícia e remoção do corpo
A área foi preservada para o trabalho da perícia técnica. A Polícia Civil solicitou exames ao Instituto Médico Legal, responsável pela remoção do corpo e pelos procedimentos de identificação da vítima. Como o homem não portava documentos, ele foi registrado no boletim de ocorrência como “aguardando identificação”.
A ocorrência foi inicialmente atendida pela Polícia Militar, que acionou o delegado de plantão e uma investigadora do 1º DP para acompanhar os procedimentos no local. Até o momento, não há informações sobre suspeitos ou motivação do crime. A Polícia Civil segue investigando o caso.