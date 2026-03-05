Um homem foi encontrado morto com sinais de facadas na madrugada desta quinta-feira (5) na Praia da Enseada, em São Sebastião, no Litoral Norte. O crime é investigado pela Polícia Civil.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima foi localizada nas proximidades da faixa de areia, na Avenida Emílio Granato, no bairro Enseada. Até o momento, o homem não havia sido identificado e o caso foi registrado como homicídio consumado.

Faca quebrada foi encontrada ao lado do corpo