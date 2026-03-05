Um homem teve um "dia de fúria" e invadiu o estacionamento do Hospital Pio 12, em Santana, na região norte de São José dos Campos. No local, ele promoveu atos de vandalismo, na tarde de quarta-feira (4).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

De acordo com testemunhas, diversos veículos tiveram o para-brisa quebrado no local, incluindo carros de médicos e funcionários da unidade, o que causou prejuízos.