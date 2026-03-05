05 de março de 2026
SJC: Em 'dia de fúria', homem ataca carros de médicos do Pio 12

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução
Um dos carros atacados no Hospital Pio 12
Um homem teve um "dia de fúria" e invadiu o estacionamento do Hospital Pio 12, em Santana, na região norte de São José dos Campos. No local, ele promoveu atos de vandalismo, na tarde de quarta-feira (4).

De acordo com testemunhas, diversos veículos tiveram o para-brisa quebrado no local, incluindo carros de médicos e funcionários da unidade, o que causou prejuízos.

Até o momento, não há confirmação sobre a identidade do responsável pelos danos nem se houve detenção no local. O hospital não vai se manifestar oficialmente sobre o caso.

OVALE apurou que a unidade tomou medidas de reforço da segurança e acionou a polícia, que registrou o caso.

