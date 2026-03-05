O banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master e preso pela Polícia Federal na quarta-feira (4), tornou-se um dos detentos da Penitenciária 2 de Potim, que vai virando o novo "Presídio dos Famosos" no Vale do Paraíba, no lugar de presídio de Tremembé.

Mudanças promovidas pelo governo estadual no ano passado estão mudando o perfil da Penitenciária 2 de Potim, que passou a receber presos antes custodiados na Penitenciária 2 de Tremembé, nacionalmente conhecida como “Presídio dos Famosos”.