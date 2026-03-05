Uma mulher foi presa por tráfico de drogas em Guaratinguetá, pela Polícia Militar, nas proximidades de uma quadra de esportes do município no bairro Pedregulho, na tarde de terça-feira (3).

A prisão foi feita por policiais da Rocam (Ronda Ostensiva com Apoio de Motocicletas), do 23º BPM/I (Batalhão da Polícia Militar do Interior).