Uma mulher foi presa por tráfico de drogas em Guaratinguetá, pela Polícia Militar, nas proximidades de uma quadra de esportes do município no bairro Pedregulho, na tarde de terça-feira (3).
A prisão foi feita por policiais da Rocam (Ronda Ostensiva com Apoio de Motocicletas), do 23º BPM/I (Batalhão da Polícia Militar do Interior).
De acordo com informações da Polícia Militar, a equipe realizava patrulhamento pela quadra de esportes após receber denúncias de que uma mulher estaria comercializando entorpecentes no local.
Ainda segundo as informações da PM, as drogas estariam sendo escondidas no banheiro feminino da quadra.
Durante a averiguação, os policiais visualizaram a suspeita nas proximidades. Ao perceber a presença da equipe, a mulher tentou fugir, mas foi rapidamente abordada pelos agentes.
Na revista pessoal, foram encontrados com a suspeita três pinos de cocaína, dois tubetes de crack e a quantia de R$ 48 em dinheiro. Em seguida, os policiais realizaram buscas no banheiro feminino indicado nas denúncias, onde localizaram mais entorpecentes escondidos.
Ao todo, foram apreendidos 46 pinos de cocaína, duas porções de haxixe, 19 porções de maconha, três microtubos de crack e um aparelho celular.
A mulher foi conduzida ao Plantão Policial de Guaratinguetá, onde a ocorrência foi registrada. Após os procedimentos legais, ela permaneceu presa à disposição da Justiça.