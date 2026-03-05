05 de março de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
FLAGRANTE

Homem rouba celular e é localizado pelo rastreador em Taubaté

Por Da redação | Taubaté
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução
Imagem ilustrativa
Imagem ilustrativa

Um homem foi preso por roubo na Praça do Chafariz, em Taubaté, após o celular roubado ser rastreado pela vítima.

A ocorrência foi registrada na quarta-feira (4), quando a polícia foi acionada para atendimento na região central da cidade.

O rastreador do aparelho indicou a localização e a equipe abordou o suspeito.

Em posse do celular e da mochila roubados, além de uma faca de grande porte, ele confessou o crime e foi reconhecido pelo proprietário dos objetos, sendo preso em flagrante pelo crime de roubo.

Comentários

