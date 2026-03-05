Um homem foi preso por roubo na Praça do Chafariz, em Taubaté, após o celular roubado ser rastreado pela vítima.

A ocorrência foi registrada na quarta-feira (4), quando a polícia foi acionada para atendimento na região central da cidade.

