OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
TRÁFICO DE DROGAS

Foragido com pena de 5 anos por tráfico é preso em Jacareí

Por Da redação | Jacareí
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação/PM
Foragido do tráfico foi localizado em Jacareí
Um homem condenado por tráfico de drogas, procurado pela Justiça para cumprir 5 anos de reclusão, foi localizado e preso na região central de Jacareí.

A prisão ocorreu na noite de terça-feira (3), em atividades da Dejem (Diária Especial por Jornada Extraordinária de Trabalho Policial Militar), quando policiais militares da 2ª Companhia do 41º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) abordaram o suspeito.

Em pesquisa criminal, constatou-se que se tratava do procurado pelo crime de tráfico de drogas. Ele foi conduzido à Central de Polícia Judiciária, onde permaneceu preso, à disposição da Justiça.

