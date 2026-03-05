Um homem condenado por tráfico de drogas, procurado pela Justiça para cumprir 5 anos de reclusão, foi localizado e preso na região central de Jacareí.

A prisão ocorreu na noite de terça-feira (3), em atividades da Dejem (Diária Especial por Jornada Extraordinária de Trabalho Policial Militar), quando policiais militares da 2ª Companhia do 41º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) abordaram o suspeito.

