GCM prende homem com mais de 300 porções de drogas em Caraguá

Por Da redação | Caraguatatuba
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação/GCM
Apreensões durante flagrante em Caraguatatuba
Um homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas pela GCM (Guarda Civil Municipal), em Caraguatatuba. A prisão aconteceu na terça-feira (3), após denúncia anônima, e resultou na apreensão de 327 porções de drogas.

O COI (Centro de Operações Integradas) recebeu, via 153, a informação de que três homens tentavam furtar uma residência.

Em diligência ao local, a GCM encontrou três homens junto ao portão. Um deles fugiu, mas foi alcançado. Ele portava uma sacola com entorpecentes e admitiu praticar tráfico na região, dizendo que o material abasteceria a atividade em diferentes pontos do município.

Em abordagem aos demais, constatou-se que eram profissionais chaveiros contratados pelo proprietário do imóvel para substituir a fechadura, sem envolvimento com a prática criminosa.

No total, foram apreendidos 152 gramas de entorpecentes, sendo:

  • 301 invólucros de cocaína (142 gramas);
  • 26 invólucros de crack (10 gramas).

O detido e todo o material apreendido foram encaminhados à Delegacia Central de Caraguatatuba, onde ele permaneceu preso e à disposição da Justiça.

