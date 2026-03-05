Um homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas pela GCM (Guarda Civil Municipal), em Caraguatatuba. A prisão aconteceu na terça-feira (3), após denúncia anônima, e resultou na apreensão de 327 porções de drogas.

O COI (Centro de Operações Integradas) recebeu, via 153, a informação de que três homens tentavam furtar uma residência.

