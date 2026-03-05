05 de março de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

Vítima aciona botão do pânico e agressor é preso em Caraguatatuba

Por Da redaçãp | Caraguatatuba
| Tempo de leitura: < 1 min
Reprodução
Imagem ilustrativa
Imagem ilustrativa

Um homem foi preso em Caraguatatuba após descumprir uma medida protetiva de urgência.

A ação ocorreu no bairro Jacarezinho, na terça-feira (3), após a vítima acionar o botão do pânico, indicando a presença do suspeito nas proximidades.

No local, a GCM (Guarda Civil Municipal) localizou o homem e o encaminhou à DDM (Delegacia de Defesa da Mulher),onde permaneceu preso à disposição da Justiça.

