O influenciador Missionário Willians Pedro Simão, de Lorena, está disputando uma premiação nacional de Criador Gospel e foi indicado na categoria Influencer Cristão, no Prêmio Promessa Gospel 2026.
Willians trabalha com evangelização e intérprete de louvores. Seus vídeos contam com milhões de visualizações nas redes sociais, sendo referência na área de performance de dança em louvores. Ele tem 24 mil seguidores no Instagram.
"Isso não é só sobre mim, é sobre levar o nome de Jesus mais longe. Se o meu conteúdo já falou com você, se alguma mensagem te fortaleceu, se Deus já te alcançou por aqui. Vote em mim”, disse o missionário.
Idealizado pelo artista gospel e produtor Amarildo Tavares, o prêmio surgiu para abrir portas para artistas que, muitas vezes, não encontram espaço nos grandes circuitos da música gospel, mas carregam talento, chamado e mensagem.
Para 2026, a organização promete a maior edição de sua história, tanto em estrutura quanto em alcance artístico. A solenidade, marcada para o dia 7 de abril, em São Paulo, reunirá nomes consagrados do gospel nacional.
Entre as presenças já confirmadas estão Robinson Monteiro, Vanilda Bordieri e Maria Pita, artistas que ajudaram a construir a história da música cristã no país e que agora se unem para prestigiar e incentivar uma nova geração.
Quem quiser votar nos indicados ao prêmio, acesse aqui.