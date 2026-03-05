O influenciador Missionário Willians Pedro Simão, de Lorena, está disputando uma premiação nacional de Criador Gospel e foi indicado na categoria Influencer Cristão, no Prêmio Promessa Gospel 2026.

Willians trabalha com evangelização e intérprete de louvores. Seus vídeos contam com milhões de visualizações nas redes sociais, sendo referência na área de performance de dança em louvores. Ele tem 24 mil seguidores no Instagram.