Motoristas que trafegam pela Via Dutra devem redobrar o cuidado. A concessionária RioSP realiza serviços de manutenção e conservação em diversos trechos entre Rio e São Paulo, com intervenções previstas para os períodos diurno e noturno.
Ações
A RioSP, empresa do Grupo CCR responsável pela administração da Via Dutra, divulgou o cronograma de manutenção para esta quinta-feira (5).
Com atividades que incluem capina, limpeza, roçada e varrição, alguns trechos em pistas expressas e marginais, podem eventualmente sofrer interdições.
A orientação aos motoristas é que reduzam a velocidade ao avistar a sinalização, mantenham distância segura dos demais veículos e troquem de faixa com antecedência nos trechos sinalizados.
Trechos
Os trabalhos estão divididos por tipo de atividade e região.
Capina e roçada/ manutenção das margens da rodovia:
- Rio de Janeiro (Resende/Barra Mansa): km 287 a 289 (Sentido SP) – 08h30 às 17h18.
- Trechos em SP (Diurno): km 28,5 a 33,5 e km 53,5 a 55,5 (Sentido SP) – 08h30 às 17h18.
- Trechos em SP (Noturno): km 174,5 a 176 e km 194,6 a 196,1 (Sentido SP) – 20h00 às 05h18.
Roçada Geral:
- km 182 a 191 (ambos os sentidos) – 08h30 às 17h18.
Varrição, limpeza/desobstrução das pistas e drenagem:
- km 78,3 ao 71,7 (Sentido RJ) e km 222,8 ao 231 (Sentido SP - Marginal) – 07h30 às 17h18
- km 110 a 115 (Sentido SP) – 08h30 às 17h18.
A concessionária reforça que o respeito à sinalização é fundamental para evitar acidentes e garantir a segurança tanto dos usuários quanto dos operários na pista.
Em caso de chuva pesada, os serviços podem ser reprogramados.