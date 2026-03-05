05 de março de 2026
CONFUSÃO

Vereadora dá 'puxão de orelha' em parlamentar na Câmara de Lorena

Por Da redação | Lorena
| Tempo de leitura: 2 min
Reprodução
Vídeo flagrou o ato na Câmara de Lorena; vereadora pediu desculpas
Vídeo flagrou o ato na Câmara de Lorena; vereadora pediu desculpas

A vereadora Rita Marton (PL) deu um "puxão de orelha" no vereador Mauro Fradique (MDB) durante uma discussão em sessão da Câmara de Lorena, na última segunda-feira (2).

O ato, que foi flagrado em vídeo, aconteceu no corredor de acesso aos gabinetes, ao final da sessão legislativa. Rita Marton se encontrou com Fradique e retomou a discussão iniciada no plenário.

Vídeo que circulou nas redes sociais mostra o momento em que a vereadora segura a orelha direita de Fradique e o empurra. A discussão e a agressão tiveram como testemunhas os vereadores Bruno Lorena (PSDB), Bruno Camargo (PSD) e Rafael de Melo (MDB).

Fradique classificou o gesto como uma agressão e entrou com denúncia na Comissão de Ética da Câmara de Lorena contra Rita Marton.

Rita negou a agressão e disse que sofre da criação de uma narrativa contra ela. Contudo, horas depois, ela divulgou um vídeo pedindo desculpas.

Em nota, a vereadora disse que sempre pautou a vida pelo respeito, afirmou que refletiu sobre o que aconteceu e declarou que estava abalada emocionalmente. Ela também disse que pediu desculpas publicamente ao vereador.

Câmara vai investigar

Em nota, a Câmara Municipal de Lorena informou que a presidência do Legislativo recebeu o protocolo de solicitação de apuração, feito pelo vereador Mauro Fradique, e que "encaminhou à Comissão de Ética, que será responsável pela análise da ocorrência registrada pelo parlamentar, mediante a oitiva dos envolvidos".

A Casa de Leis disse ainda que, após a conclusão dos trabalhos, a Comissão vai emitir um relatório indicando, se for o caso, a medida disciplinar cabível.

"A Câmara Municipal reitera seu compromisso com a observância das normas de decoro parlamentar, da urbanidade entre agentes públicos e da preservação da regularidade institucional dos trabalhos legislativos", completou.

