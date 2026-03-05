A vereadora Rita Marton (PL) deu um "puxão de orelha" no vereador Mauro Fradique (MDB) durante uma discussão em sessão da Câmara de Lorena, na última segunda-feira (2).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O ato, que foi flagrado em vídeo, aconteceu no corredor de acesso aos gabinetes, ao final da sessão legislativa. Rita Marton se encontrou com Fradique e retomou a discussão iniciada no plenário.