A PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu, na noite de quarta-feira (4), 51 caixas de medicamento, totalizando 202 ampolas, utilizado para emagrecimento, transportadas de forma irregular na rodovia Presidente Dutra, na altura de Jacareí.
A abordagem ocorreu por volta das 20h, durante fiscalização do GPT (Grupo de Patrulhamento Tático) na praça de pedágio do km 165, na pista sentido Rio de Janeiro. Os policiais abordaram um veículo de passeio ocupado por um casal.
Durante a fiscalização, os ocupantes demonstraram nervosismo, especialmente a passageira. Após buscas iniciais no veículo, nada de irregular foi encontrado. No entanto, ao perceber que a passageira segurava uma bolsa e apresentava comportamento suspeito, os policiais questionaram sobre o conteúdo.
A mulher então informou que transportava 51 caixas de tirzepatida, marca “TG”, medicamento utilizado para tratamento de diabetes e emagrecimento. Segundo ela, as caixas foram compradas na cidade de São Paulo por cerca de R$ 590 cada, e seriam levadas para Taubaté, onde seriam revendidas por aproximadamente R$ 1.500 a unidade.
A passageira não apresentou nota fiscal ou qualquer documentação que comprovasse a procedência dos medicamentos.
Diante da situação, o material foi apreendido e o casal encaminhado à Delegacia da Polícia Civil de Jacareí para as providências legais cabíveis.