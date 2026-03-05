A PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu, na noite de quarta-feira (4), 51 caixas de medicamento, totalizando 202 ampolas, utilizado para emagrecimento, transportadas de forma irregular na rodovia Presidente Dutra, na altura de Jacareí.

A abordagem ocorreu por volta das 20h, durante fiscalização do GPT (Grupo de Patrulhamento Tático) na praça de pedágio do km 165, na pista sentido Rio de Janeiro. Os policiais abordaram um veículo de passeio ocupado por um casal.