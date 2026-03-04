A forte chuva que atingiu a cidade de Cruzeiro, no Vale do Paraíba, na noite desta quarta-feira (4), provocou pontos de alagamento em diferentes regiões do município.
Na Rua 5, na região central, a água invadiu casas e estabelecimentos comerciais. Imagens enviadas por moradores mostram um carro praticamente ilhado no meio da via, evidenciando a rapidez com que o nível da água subiu.
Outro ponto afetado é o bairro Itagaçaba, na região da Vilinha, onde há registro de alagamento na Rua Professor Joaquim dos Santos Magalhães. Vídeos gravados por moradores mostram a rua tomada pela água após o temporal.
Equipes da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros acompanham a situação. A orientação é para que motoristas evitem áreas alagadas e que moradores redobrem a atenção.
Até o momento, não há registro oficial de vítimas. A ocorrência segue em andamento.