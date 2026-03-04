São José dos Campos dá mais um passo rumo ao futuro da mobilidade urbana. A Prefeitura autorizou oficialmente a realização de estudo técnico para implantação de um Vertiponto na área externa da Farma Conde Arena, dentro do projeto Aero Garden. A iniciativa poderá atrair investimentos superiores a R$ 250 milhões e posicionar o município na vanguarda da mobilidade aérea urbana no Brasil.

O Vertiponto será uma estrutura destinada a operar como ponto de passagem para aeronaves elétricas de decolagem e pouso vertical, os chamados eVTOLs. Na Farma Conde Arena, a instalação deverá ficar em frente ao espaço multiuso,

em um dos pontos mais tradicionais e turísticos da cidade, reforçando o caráter estratégico do projeto.

A autorização, assinada pelo prefeito Anderson Farias, permite o desenvolvimento técnico e a elaboração do projeto para futura implantação da estrutura, que poderá ser a primeira do Brasil em uma arena privada desse porte. Essa é apenas uma das fases. A iniciativa também regulamentação da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).

Projeto estruturado e sustentável

O empreendimento integra um plano mais amplo de desenvolvimento urbano e inovação. O Projeto Aero Garden prevê a implantação, em uma gleba de 100 mil metros quadrados na Via Oeste, de um complexo que inclui inicialmente:

• Um Vertiponto para operação de eVTOLs

• Uma usina fotovoltaica de 3 MW

• Um posto de abastecimento para ônibus, caminhões e veículos elétricos

A estruturação financeira do projeto prevê captação de até R$ 250 milhões junto a investidores institucionais, fortalecendo a base econômica do empreendimento.

Usina de energia limpa

Um dos pilares do projeto é a sustentabilidade. A usina fotovoltaica de 3 MW será implantada na área com 500 metros de frente para a Via Oeste e deverá abastecer tanto a Farma Conde Arena quanto o Aeroporto Internacional Professor

Urbano Ernesto Stumpf (Aeroporto JK), ampliando a matriz de energia limpa da cidade. Em uma segunda etapa, o projeto também estuda a implantação de novas atividades comerciais, como um mall nas proximidades da Arena e a construção de um residencial voltado ao público sênior, consolidando um conceito moderno

de desenvolvimento urbano integrado.



Manoel Conde Neto e Roberto Couto, representando o Grupo Farma Conde, durante apresentação do projeto ao prefeito Anderson Farias

Conexão com a nova mobilidade aérea brasileira

O projeto se alinha ao avanço da Eve Air Mobility, empresa ligada à Embraer, que está construindo o primeiro carro voador do Brasil em Taubaté. A implantação de um Vertiponto em São José dos Campos — reconhecida como polo nacional de tecnologia e aviação — reforça o protagonismo do Vale do Paraíba na nova era da mobilidade aérea.

Também está prevista a implantação de um Vertiporto no Aeroporto Internacional de São José dos Campos, ampliando a integração da cidade com essa nova infraestrutura. "Para que essas aeronaves possam operar de forma

segura e eficiente, é necessário desenvolver e regulamentar as infraestruturas adequadas para pousos, decolagens e apoio no solo, embarque, desembarque e facilitação, são os chamados vertiportos", diz Carlos Junqueira, diretor do

aeroporto.

Lideranças celebram iniciativa

O presidente da Farma Conde, Manoel Conde Neto, destacou a relevância do projeto. “É uma alegria imensa para a Farma Conde Arena poder receber um projeto dessa magnitude. Estamos falando de inovação, sustentabilidade e

futuro. Participar desse momento histórico para São José dos Campos é motivo de orgulho para o nosso grupo.”

Renato Helena, um dos idealizadores do Aero Garden, ressaltou a escolha estratégica da área. “A Via Oeste é um eixo de interligação entre São José e Jacareí, com grande potencial logístico e urbano. O Aero Garden nasce em um

ponto absolutamente estratégico.”

O secretário de Urbanismo e Sustentabilidade, Marcelo Manara, enfatizou o compromisso ambiental do empreendimento. “Estamos falando de um projeto com premissas ambientais claras e integração energética limpa.”

Já o secretário de Inovação e Desenvolvimento Econômico, Mario Muniz, reforçou o impacto no posicionamento da cidade. “São José dos Campos tem DNA de inovação. Projetos como esse reforçam nossa vocação e ampliam nossa

competitividade.”

O prefeito Anderson Farias destacou o alinhamento da iniciativa com a visão defuturo do município. “São José é referência nacional em tecnologia e aviação. Autorizar o estudo desse projeto significa preparar a cidade para uma nova

realidade de mobilidade aérea e desenvolvimento sustentável.”



eVTOl poderá estacionar em área na Farma Conde Arena

ESG como base do projeto

Todo o empreendimento foi estruturado com base em certificações e diretrizes ESG, integrando sustentabilidade ambiental, responsabilidade social e governança. A fundadora da Farma Conde, Claudia Conde, reforçou o

compromisso do grupo. “A sustentabilidade sempre foi um pilar do Grupo Farma Conde. Participar de um projeto que nasce com essa visão nos enche de orgulho.”

Caso seja confirmado após os estudos técnicos, o Vertiponto na Farma Conde Arena poderá se tornar o primeiro do Brasil em uma estrutura privada desse porte, consolidando São José dos Campos como protagonista nacional na

mobilidade aérea urbana, na geração de energia limpa e no desenvolvimento urbano inteligente.



Um dos idealizadores do projeto, Renato Helena, visitou a área que pode ser a base do Vertponto