A equipe do padre Márlon Múcio pediu orações pela recuperação do sacerdote, que está sedado e internado em uma UTI (Unidade de Terapia Intensiva) após piora no estado de saúde. A mobilização foi divulgada nesta quarta-feira (4), por meio das redes sociais.

O religioso, que integra a Diocese de Taubaté, está hospitalizado em São José dos Campos. Em nota, a equipe informou que ele se encontra sob sedação e solicitou que fiéis se unam em oração.