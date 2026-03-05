05 de março de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
SAÚDE

Força, padre Marlon; equipe do religioso de Taubaté pede orações

Por Da Redação | Taubaté
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução
Padre Marlon Múcio
A equipe do padre Márlon Múcio pediu orações pela recuperação do sacerdote, que está sedado e internado em uma UTI (Unidade de Terapia Intensiva) após piora no estado de saúde. A mobilização foi divulgada nesta quarta-feira (4), por meio das redes sociais.

O religioso, que integra a Diocese de Taubaté, está hospitalizado em São José dos Campos. Em nota, a equipe informou que ele se encontra sob sedação e solicitou que fiéis se unam em oração.

“Nosso querido padre Márlon, tão amado por todos, encontra-se hospitalizado e sedado neste momento. Ele, que sempre foi instrumento da graça de Deus em nossas vidas, agora precisa sentir a força da nossa fé”, diz o comunicado divulgado.

A mensagem também convoca a comunidade a formar uma corrente de oração pela recuperação do sacerdote, sugerindo a oferta de terço, missa, visita ao Santíssimo Sacramento e outros gestos de fé.

Padre Márlon foi diagnosticado com RTD (Deficiência do Transportador de Riboflavina), doença genética rara e neurodegenerativa que compromete funções vitais. Ele utiliza suporte ventilatório desde 2010 e enfrenta internações recorrentes.

Recentemente, o sacerdote passou o período de Réveillon sob cuidados médicos, somando oito internações em UTI em 2025. O quadro que motivou a nova hospitalização incluiu dores no peito e suspeita de infarto, sintomas monitorados em razão da evolução da doença.

