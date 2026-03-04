A Polícia Civil de Ubatuba realizou a segunda etapa da Operação Delirium Tremens e localizou um galpão utilizado para o cultivo do fungo Psilocybe cubensis, conhecido popularmente como “cogumelo mágico”. O imóvel fica no bairro Parque dos Ministérios, no município do Litoral Norte paulista.
A ação é um desdobramento de uma operação realizada na semana passada, quando um homem de 29 anos foi preso em flagrante por tráfico de drogas após a descoberta de uma plantação do mesmo tipo de substância na cidade.
Durante a nova fase da investigação, ninguém foi detido no galpão, mas os policiais encontraram uma estrutura considerada maior que a localizada anteriormente. No local, também foram identificados indícios de que o esquema estaria sendo ampliado, incluindo a construção de uma nova estufa de cultivo com capacidade ainda maior.
De acordo com a Polícia Civil, as investigações seguem em andamento para identificar os responsáveis pelo imóvel, esclarecer as circunstâncias do aluguel do espaço e apurar a participação de outras pessoas na produção e no armazenamento da droga.
Segundo os investigadores, há indícios de que os produtos cultivados no local eram comercializados para diferentes regiões do país, com negociações realizadas por meio das redes sociais.