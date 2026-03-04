A Polícia Civil de Ubatuba realizou a segunda etapa da Operação Delirium Tremens e localizou um galpão utilizado para o cultivo do fungo Psilocybe cubensis, conhecido popularmente como “cogumelo mágico”. O imóvel fica no bairro Parque dos Ministérios, no município do Litoral Norte paulista.

A ação é um desdobramento de uma operação realizada na semana passada, quando um homem de 29 anos foi preso em flagrante por tráfico de drogas após a descoberta de uma plantação do mesmo tipo de substância na cidade.