A MRV anunciou o lançamento do Residencial Caminho das Pitangueiras, novo empreendimento do Cidade Sete Sóis, no complexo Vistas do Vale, com 299 unidades habitacionais enquadradas no programa Minha Casa, Minha Vida. O projeto será implantado em área de 10.011,58 m² e atenderá famílias das faixas 2 e 3.
O empreendimento será construído em São José dos Campos, integrando o conjunto Vistas do Vale. Este será o terceiro projeto da empresa no Cidade Sete Sóis, que adota diretrizes do conceito de Smart Cidade, assim como os condomínios Caminho dos Jerivás e Caminho das Cerejeiras.
O Residencial Caminho das Pitangueiras ficará na Avenida Constância da Cunha Paiva, no Jardim Santa Inês 2. O condomínio terá três torres com elevador e apartamentos com dois dormitórios, além de opções de área privativa.
De acordo com a empresa, o complexo Vistas do Vale incorpora frentes voltadas a áreas como segurança, mobilidade urbana, acessibilidade, desenvolvimento urbano, convivência e uso de áreas verdes. O projeto também inclui ciclovias, vias internas e calçadas com acessibilidade, além de sinalização viária.
Na área de lazer, estão previstos churrasqueira, espaço para piquenique e fogueira, quadra recreativa, gazebo, playground, bicicletário, pet place e espaço de convivência. O condomínio está localizado próximo à Linha Verde, corredor de transporte com ônibus elétricos articulados.
Segundo Igor Carvalho, gestor da MRV no Vale do Paraíba, a meta da companhia é entregar 43 empreendimentos no complexo Vistas do Vale, que integra o conjunto de projetos classificados pela empresa como smart cities no país.