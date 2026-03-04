A MRV anunciou o lançamento do Residencial Caminho das Pitangueiras, novo empreendimento do Cidade Sete Sóis, no complexo Vistas do Vale, com 299 unidades habitacionais enquadradas no programa Minha Casa, Minha Vida. O projeto será implantado em área de 10.011,58 m² e atenderá famílias das faixas 2 e 3.

O empreendimento será construído em São José dos Campos, integrando o conjunto Vistas do Vale. Este será o terceiro projeto da empresa no Cidade Sete Sóis, que adota diretrizes do conceito de Smart Cidade, assim como os condomínios Caminho dos Jerivás e Caminho das Cerejeiras.