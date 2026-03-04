Um adolescente do ensino médio é suspeito de participar do assassinato da própria madrasta após ameaça atribuída a uma facção criminosa. Segundo as investigações, ele e um homem teriam recebido a ordem de executar a vítima sob risco de também serem mortos.

O crime ocorreu no dia 7 de fevereiro, no município de Ipaporanga, no Interior do Ceará. Conforme apurado, Antônio Denílson Pereira Lima e o adolescente estavam em um bar consumindo bebida alcoólica com Sara da Silva Marques quando um homem ainda não identificado telefonou para Denílson.