Um adolescente do ensino médio é suspeito de participar do assassinato da própria madrasta após ameaça atribuída a uma facção criminosa. Segundo as investigações, ele e um homem teriam recebido a ordem de executar a vítima sob risco de também serem mortos.
O crime ocorreu no dia 7 de fevereiro, no município de Ipaporanga, no Interior do Ceará. Conforme apurado, Antônio Denílson Pereira Lima e o adolescente estavam em um bar consumindo bebida alcoólica com Sara da Silva Marques quando um homem ainda não identificado telefonou para Denílson.
De acordo com o relato obtido pelos investigadores, o interlocutor teria sido direto ao afirmar que, caso não matassem Sara, ambos seriam assassinados. A polícia apura a ligação do suposto mandante com organização criminosa atuante na região.
Após o contato, a dupla teria convencido a vítima a seguir até um povoado próximo. No local, Sara foi agredida com pauladas e socos na região do abdômen. Ela não resistiu aos ferimentos e morreu.
O caso segue sob investigação para esclarecer a dinâmica do crime e identificar todos os envolvidos.