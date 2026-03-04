04 de março de 2026
HOMICÍDIO

Um morre e dois ficam feridos após briga de família

Por Da Redação | São Paulo
| Tempo de leitura: 1 min
José Cordeiro/SPTuris
Uma discussão entre familiares terminou com uma pessoa morta e duas feridas na manhã desta quarta-feira (4). O caso envolveu agressões físicas e disparos de arma de fogo. O estado de saúde dos sobreviventes não havia sido divulgado até a última atualização.

A ocorrência foi registrada por volta das 11h, na Rua Conselheiro Furtado, no bairro da Liberdade, região central de São Paulo. De acordo com a Polícia Militar do Estado de São Paulo, um homem foi até a casa de parentes quando iniciou uma discussão com familiares.

Durante a briga, ele teria agredido o tio e, em seguida, efetuado disparos contra o próprio irmão. Depois, o suspeito atirou contra a própria cabeça.

Equipes de resgate foram acionadas para prestar os primeiros socorros. Os feridos foram encaminhados à UPA Vergueiro, com apoio de duas viaturas na transferência. O caso será investigado pelas autoridades competentes.

