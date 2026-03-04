Uma discussão durante um jantar em família terminou em morte na madrugada desta terça-feira (3). O desentendimento começou após a falta de carne na refeição e evoluiu para agressões com enxada e golpes de faca. Um adolescente de 15 anos foi apreendido suspeito de atingir o próprio tio, que não resistiu aos ferimentos.

O caso ocorreu no distrito de Santo Antônio do Rio Verde, em Catalão. Segundo informações apuradas, a vítima, identificada como Paulo Sérgio Pereira da Silva, teria reclamado da ausência de carne no jantar, o que deu início à discussão com o sobrinho.