04 de março de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
HOMICÍDIO

'Não tem carne'? Sobrinho mata o próprio tio por causa de comida

Por Da Redação | Catalão (GO)
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Pixabay
Sobrinho mata o próprio tio por causa de comida
Sobrinho mata o próprio tio por causa de comida

Uma discussão durante um jantar em família terminou em morte na madrugada desta terça-feira (3). O desentendimento começou após a falta de carne na refeição e evoluiu para agressões com enxada e golpes de faca. Um adolescente de 15 anos foi apreendido suspeito de atingir o próprio tio, que não resistiu aos ferimentos.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O caso ocorreu no distrito de Santo Antônio do Rio Verde, em Catalão. Segundo informações apuradas, a vítima, identificada como Paulo Sérgio Pereira da Silva, teria reclamado da ausência de carne no jantar, o que deu início à discussão com o sobrinho.

Durante a briga, houve troca de agressões. O adolescente é apontado como autor dos golpes de faca. Paulo Sérgio chegou a ser socorrido e encaminhado à Santa Casa de Catalão, mas morreu pouco depois de dar entrada na unidade.

O menor foi apreendido e o caso será investigado pelas autoridades para esclarecer as circunstâncias e responsabilidades no ocorrido.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários