Uma discussão durante um jantar em família terminou em morte na madrugada desta terça-feira (3). O desentendimento começou após a falta de carne na refeição e evoluiu para agressões com enxada e golpes de faca. Um adolescente de 15 anos foi apreendido suspeito de atingir o próprio tio, que não resistiu aos ferimentos.
O caso ocorreu no distrito de Santo Antônio do Rio Verde, em Catalão. Segundo informações apuradas, a vítima, identificada como Paulo Sérgio Pereira da Silva, teria reclamado da ausência de carne no jantar, o que deu início à discussão com o sobrinho.
Durante a briga, houve troca de agressões. O adolescente é apontado como autor dos golpes de faca. Paulo Sérgio chegou a ser socorrido e encaminhado à Santa Casa de Catalão, mas morreu pouco depois de dar entrada na unidade.
O menor foi apreendido e o caso será investigado pelas autoridades para esclarecer as circunstâncias e responsabilidades no ocorrido.