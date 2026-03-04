Um universitário passou quatro dias seguidos jogando videogame, sem dormir, e sofreu um grave problema de saúde após desmaiar no banheiro. O jovem teve rompimento de artérias cerebrais e precisou de atendimento emergencial. O caso foi divulgado como alerta por uma enfermeira que acompanhou a ocorrência.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O episódio aconteceu em Taipé, capital de Taiwan. Segundo relato da enfermeira Lin Ting, compartilhado na última sexta-feira (27), o estudante permaneceu por cerca de quatro dias jogando sem interrupções para descanso adequado.