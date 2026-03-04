Um idoso de 92 anos foi roubado após receber uma falsa oferta de ajuda para carregar compras. A suspeita, de 46 anos, foi presa em flagrante depois de fugir com dinheiro, documentos e mantimentos da vítima. Parte dos itens foi recuperada pela polícia.

O crime ocorreu na terça-feira (3), em Mateus Leme, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. De acordo com a Polícia Militar de Minas Gerais, o idoso contou que havia sacado R$ 1 mil em uma agência bancária e, após gastar cerca de R$ 200 em um supermercado, seguia para casa quando foi abordado.