Um idoso de 92 anos foi roubado após receber uma falsa oferta de ajuda para carregar compras. A suspeita, de 46 anos, foi presa em flagrante depois de fugir com dinheiro, documentos e mantimentos da vítima. Parte dos itens foi recuperada pela polícia.
O crime ocorreu na terça-feira (3), em Mateus Leme, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. De acordo com a Polícia Militar de Minas Gerais, o idoso contou que havia sacado R$ 1 mil em uma agência bancária e, após gastar cerca de R$ 200 em um supermercado, seguia para casa quando foi abordado.
Segundo o relato, a mulher percebeu que a vítima utilizava bengala e se ofereceu para ajudar com as sacolas. Durante o trajeto, ela colocou a mão no bolso do idoso e retirou a carteira com documentos pessoais e os R$ 800 restantes. Ao notar o furto, o homem tentou segurá-la, mas perdeu o equilíbrio e caiu, sofrendo escoriações no joelho. A suspeita fugiu levando também as compras.
Após buscas na região, os militares localizaram a mulher em sua residência. Com ela, parte do dinheiro e dos produtos foi apreendida. A suspeita foi encaminhada à Delegacia de Polícia Civil do município, onde o caso foi registrado.