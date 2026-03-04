A morte da jovem Evilly Soares da Silva, de 18 anos, ganhou novos desdobramentos após a revelação de uma possível dívida de R$ 200 como motivação do crime. Segundo relato do companheiro da vítima, a quantia estaria relacionada a entorpecentes e teria sido o estopim da execução. A Polícia Civil investiga o caso e aponta ligação com o tráfico de drogas.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O crime ocorreu na noite do dia 1º, em Maravilha. Evilly foi levada à força por ocupantes de um veículo prata enquanto caminhava com o filho, um bebê de colo. A criança foi resgatada sem ferimentos. Horas depois, o corpo da jovem foi encontrado na zona rural de Ouro Branco, município vizinho.