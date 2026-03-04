04 de março de 2026
CRIME

Jovem é sequestrada e morta por 'mixaria' de R$ 200, diz parceiro

Por Da Redação | Maravilha (BA)
| Tempo de leitura: 1 min
Jovem é sequestrada e morta por 'mixaria' de R$ 200, diz parceiro

A morte da jovem Evilly Soares da Silva, de 18 anos, ganhou novos desdobramentos após a revelação de uma possível dívida de R$ 200 como motivação do crime. Segundo relato do companheiro da vítima, a quantia estaria relacionada a entorpecentes e teria sido o estopim da execução. A Polícia Civil investiga o caso e aponta ligação com o tráfico de drogas.

O crime ocorreu na noite do dia 1º, em Maravilha. Evilly foi levada à força por ocupantes de um veículo prata enquanto caminhava com o filho, um bebê de colo. A criança foi resgatada sem ferimentos. Horas depois, o corpo da jovem foi encontrado na zona rural de Ouro Branco, município vizinho.

Em entrevista ao influenciador Adriane Divulgações, o companheiro da vítima, identificado como Fernando, afirmou que a jovem teria sido morta por causa de uma dívida no valor de R$ 200. Ele declarou que pretendia quitar o débito na segunda-feira seguinte ao sequestro, mas os suspeitos teriam agido antes do prazo.

De acordo com a Polícia Civil, a principal linha de investigação indica que a dívida mencionada estaria ligada ao tráfico de drogas. O inquérito busca esclarecer a dinâmica do crime e a participação de cada envolvido.

Um dos suspeitos foi preso na cidade de Arcoverde, após a localização do carro utilizado no sequestro. As diligências continuam para identificar e capturar outros possíveis participantes da ação criminosa.

