A Vigilância Epidemiológica promove neste sábado (7), das 8h às 16h, o Dia D de vacinação contra a febre amarela. A mobilização ocorre em parceria com a Atenção Primária em Saúde e contempla regiões urbanas e rurais do município. A ação busca ampliar a cobertura vacinal, considerada baixa pelas autoridades de saúde.
Em Taubaté, a campanha segue as orientações do calendário nacional de imunização. A vacina contra a febre amarela deve ser aplicada aos 9 meses de idade, com dose de reforço aos 4 anos. Crianças a partir de 5 anos que receberam apenas uma dose precisam completar o esquema com nova aplicação após intervalo mínimo de 30 dias. Já pessoas acima de 5 anos sem registro vacinal devem receber dose única.
Idosos, gestantes e mulheres no período pós-parto só poderão se vacinar mediante apresentação de prescrição médica.
A intensificação da campanha atende recomendação do Ministério da Saúde, diante dos índices insuficientes de imunização. No município, a cobertura está em 34,25%, com 90.352 doses aplicadas até o momento.
Na zona urbana, estarão abertas as Unidades Básicas de Saúde (UBS) dos bairros Aeroporto, Fazendinha, Mourisco, Independência e Gurilândia. Já na área rural, a vacinação será realizada nas unidades do Monjolinho (Subnúcleo Sete Voltas), Registro e Pinheirinho.
A febre amarela é uma infecção viral transmitida por mosquitos silvestres infectados. A doença afeta humanos e primatas e pode ser evitada por meio da imunização.
Segundo a Vigilância Epidemiológica, não há registros da doença neste ano. Em 2025, duas notificações foram investigadas, mas descartadas após análise.