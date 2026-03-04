A Vigilância Epidemiológica promove neste sábado (7), das 8h às 16h, o Dia D de vacinação contra a febre amarela. A mobilização ocorre em parceria com a Atenção Primária em Saúde e contempla regiões urbanas e rurais do município. A ação busca ampliar a cobertura vacinal, considerada baixa pelas autoridades de saúde.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Em Taubaté, a campanha segue as orientações do calendário nacional de imunização. A vacina contra a febre amarela deve ser aplicada aos 9 meses de idade, com dose de reforço aos 4 anos. Crianças a partir de 5 anos que receberam apenas uma dose precisam completar o esquema com nova aplicação após intervalo mínimo de 30 dias. Já pessoas acima de 5 anos sem registro vacinal devem receber dose única.