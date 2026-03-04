O empresário Leonardo Souza Ceschini irá a júri popular no próximo dia 31 de agosto, acusado de matar a esposa, Érica Fernandes Alves Ceschini, após uma discussão motivada por futebol. Ele responde por homicídio triplamente qualificado e admite ter desferido os golpes que causaram a morte da vítima, mas sustenta que agiu em legítima defesa.

O julgamento será realizado no Fórum Criminal da Barra Funda, na zona oeste da capital paulista. O crime ocorreu em 31 de janeiro de 2021, depois da final da Copa Libertadores daquele ano, quando o Sociedade Esportiva Palmeiras venceu o Santos Futebol Clube. Segundo as investigações, o casal iniciou uma discussão após a partida.