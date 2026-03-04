O empresário Leonardo Souza Ceschini irá a júri popular no próximo dia 31 de agosto, acusado de matar a esposa, Érica Fernandes Alves Ceschini, após uma discussão motivada por futebol. Ele responde por homicídio triplamente qualificado e admite ter desferido os golpes que causaram a morte da vítima, mas sustenta que agiu em legítima defesa.
O julgamento será realizado no Fórum Criminal da Barra Funda, na zona oeste da capital paulista. O crime ocorreu em 31 de janeiro de 2021, depois da final da Copa Libertadores daquele ano, quando o Sociedade Esportiva Palmeiras venceu o Santos Futebol Clube. Segundo as investigações, o casal iniciou uma discussão após a partida.
De acordo com a denúncia, Érica foi atingida por oito facadas na frente dos filhos gêmeos do casal, que tinham dois anos à época. Em depoimento, Leonardo afirmou que o relacionamento era marcado por desavenças relacionadas à rivalidade entre os times para os quais torciam e reconheceu ter atacado a esposa com diversos golpes.
O Ministério Público de São Paulo apresentou denúncia contra o empresário em julho de 2021. No mesmo mês, a Justiça aceitou a acusação e o tornou réu por homicídio triplamente qualificado.
Durante o processo, a defesa alegou que Leonardo também sofreu ferimentos de faca e precisou ser internado e submetido a cirurgia, argumento utilizado para sustentar a tese de legítima defesa.
Após decisões do Tribunal de Justiça de São Paulo, os advogados recorreram ao Superior Tribunal de Justiça. Posteriormente, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se favoravelmente à realização do júri popular. O empresário responde ao processo em liberdade.