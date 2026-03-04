Preso com histórico de violência dentro do sistema penitenciário, um detento reincidente confessou ter decapitado um colega de cela no último sábado (28). Ele acumula ao menos 16 faltas graves em mais de 20 anos de passagens pela prisão e já responde por outro homicídio cometido atrás das grades. O suspeito admite participação direta nos dois crimes.

O caso mais recente ocorreu no CDP (Centro de Detenção Provisória) 2 de Pinheiros, na zona oeste da capital paulista. A vítima, Washington Ramos Brito, de 32 anos, foi morta com a ajuda de outro interno. Segundo a investigação, os dois utilizaram uma lâmina de barbear para decapitar o preso e retirar partes do corpo. Em depoimento, os envolvidos afirmaram que agiram movidos pela revolta ao saberem que Washington era suspeito de ter assassinado a própria mãe.