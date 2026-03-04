A Polícia Federal realizou, na manhã desta quarta-feira (4), uma operação em São José dos Campos com o objetivo de combater crimes de exploração sexual de crianças e adolescentes praticados pela internet.

A ação, denominada “Guardiões da Esperança”, resultou no cumprimento de dois mandados de busca e apreensão em endereços da cidade. As ordens judiciais foram expedidas pela 2ª Vara Federal de São José dos Campos.