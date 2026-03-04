A Polícia Federal realizou, na manhã desta quarta-feira (4), uma operação em São José dos Campos com o objetivo de combater crimes de exploração sexual de crianças e adolescentes praticados pela internet.
A ação, denominada “Guardiões da Esperança”, resultou no cumprimento de dois mandados de busca e apreensão em endereços da cidade. As ordens judiciais foram expedidas pela 2ª Vara Federal de São José dos Campos.
Durante as diligências, os agentes federais apreenderam um telefone celular e dois dispositivos de armazenamento do tipo pendrive, que agora serão encaminhados para perícia técnica. O material passará por análise para verificar a presença de arquivos relacionados aos crimes investigados.
De acordo com a Polícia Federal, as apurações indicam que o alvo da operação teria compartilhado arquivos ilegais pela internet com outro investigado, que já havia sido preso no município no ano passado.
A ofensiva desta quarta-feira é considerada um desdobramento da Operação Anjo Protetor, deflagrada em abril de 2025, que identificou uma rede de compartilhamento de conteúdos de violência sexual envolvendo crianças.
As investigações continuam para identificar outros possíveis envolvidos no esquema.