A Prefeitura de São José dos Campos estabeleceu um novo cronograma para receber os novos ônibus elétricos do transporte coletivo, cuja entrega está atrasada.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A cidade recebeu 25% dos veículos previstos para chegar até janeiro de 2026. Foram entregues 20 dos 80 veículos previstos até o primeiro mês de 2026. Tal cronograma consta no contrato assinado entre a Urbam (Urbanizadora Municipal) – empresa ligada à Prefeitura – e a Green Energy, fornecedora dos veículos que venceu a licitação. A chegada de 60 novos ônibus está prevista para este mês de março (leia mais abaixo).