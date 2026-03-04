A Prefeitura de São José dos Campos estabeleceu um novo cronograma para receber os novos ônibus elétricos do transporte coletivo, cuja entrega está atrasada.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
A cidade recebeu 25% dos veículos previstos para chegar até janeiro de 2026. Foram entregues 20 dos 80 veículos previstos até o primeiro mês de 2026. Tal cronograma consta no contrato assinado entre a Urbam (Urbanizadora Municipal) – empresa ligada à Prefeitura – e a Green Energy, fornecedora dos veículos que venceu a licitação. A chegada de 60 novos ônibus está prevista para este mês de março (leia mais abaixo).
O contrato foi assinado em 7 de março de 2025 e prevê a entrega gradual de 400 ônibus elétricos até setembro de 2026. O custo ao município é de R$ 2,718 bilhões ao longo de 15 anos.
O atraso, de acordo com a Prefeitura, está ligado a dificuldades no fornecimento de matérias-primas por parte de fornecedores da Green Energy.
Os cinco primeiros veículos foram apresentados pela Prefeitura no dia 1º de outubro de 2025. Antes do final do ano, o município recebeu mais 15 ônibus elétricos, chegando a 20 veículos.
Outros 60 veículos deveriam chegar entre dezembro de 2025 e janeiro de 2026, mas não foram entregues até o momento. O restante do cronograma estabelece mais 120 ônibus em maio e os 200 restantes até setembro de 2026.
Novas datas de entrega
No entanto, o atraso do fornecedor fez a administração municipal confirmar um novo cronograma. Os 60 ônibus elétricos previstos para janeiro chegarão em março, os 120 de maio ficarão para junho e o restante até setembro de 2026, data limite para a entrega dos veículos. OVALE confirmou o novo cronograma junto à Prefeitura.
O cronograma de entrega vai ser ajustado com o andamento das obras de infraestrutura dos pátios de carregamento dos veículos elétricos.
A previsão da Prefeitura é que todas as obras dos pátios estejam concluídas até setembro, para que os ônibus elétricos possam ser abastecidos. Também em março, a administração municipal prevê publicar a licitação que vai definir a empresa que fará a operação do novo sistema de transporte.