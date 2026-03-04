Para iniciar a operação da UBS Mais do Cecap, cuja obra se estendeu por mais de quatro anos e meio e foi concluída em julho do ano passado, a Prefeitura de Taubaté decidiu terceirizar a gestão da unidade.

A Prefeitura informou nessa quarta-feira (4) que deve abrir ainda esse mês o chamamento público para definir a OSC (Organização da Sociedade Civil) que irá administrar a UBS Mais do Cecap. Não foi informada uma previsão de quando a unidade irá, enfim, iniciar o atendimento ao público.